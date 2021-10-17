РИАМО - 17 окт. Столичные врачи смогли вылечить еще 3 206 человек от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Москве заболевание побороли 1 532 919 человек, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили 6740 новых случаев заражения Covid-19, общее число зарегистрированных случаев составило 1 719 414.

В медучреждения столицы за сутки доставили 1357 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 631 пациент. При этом за сутки умерло 70 человек.

В Москве открылись пункты экспресс-тестирование на Covid-19. Пройти скрининг могут все желающие.

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