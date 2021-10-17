РИАМО - 17 окт. За минувшие сутки в России умерли 997 Covid-пациентов, с начала пандемии в стране скончались 223 312 человек, сообщает оперштаб.

В РФ за сутки подтвердил 34 303 новых случая заражения, всего в стране выявлено 7 992 687 случаев коронавируса.

Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%.

Ранее счетчик вакцинации от коронавируса запустили на портале стопкоронавирус.рф. С помощью тепловой карты любой россиянин может оценить, насколько напряженной является ситуация по коронавирусу в его регионе.

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