РИАМО - 17 окт. В Москве за минувшие сутки выявили 6740 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии было зарегистрировано 1 719 414 случая, сообщает столичный оперштаб.

Ранее правительство города отметило рост числа новых случаев заражения на 20-30% за последние недели.

Ведется работа по борьбе с распространением опасной инфекции. Столичный Дептранс сообщил, что каждый день все помещения в столичном метро убирают и дезинфицируют. В этой работе задействовано свыше 4 тыс. человек.

Защитить свое здоровье и сделать прививку можно в 300 центрах вакцинации в городе.

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