РИАМО - 17 окт. Четвертый день подряд в России выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 34 303 случая, сообщает оперштаб.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 7 992 687 случаев коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор вдвое сократил срок выполнения тестирования на Covid-19. Результаты теста должны предоставить пациенту не более чем через 24 часа после получения биоматериалов лабораторией. Ранее это срок составлял 48 часов.

Следить за ситуацией с коронавирусом в России удобно с помощью портала стопкоронавирус.рф. Теперь на сайте появился специальный счетчик вакцинации и тепловая карта ситуации с Covid-19 по регионам.

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