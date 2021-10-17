РИАМО - 17 окт. За минувшие сутки на территории России было зарегистрировано 34 303 новых случая Covid-19. С начала пандемии в стране выявили 7 992 687 случаев заражения, сообщает оперштаб.

Ранее Роспотребнадзор сократил срок предоставления результатов тестирования на коронавирус с 48 до 24 часов. Не более суток теперь должно проходить с момента поступления биологических проб в лабораторию до получения результатов пациентом.

В России продолжается массовая вакцинация. На портале стопкоронавирус.рф установили специальный счетчик, который фиксирует данные о вакцинировавшихся и тепловую карту ситуации с Covid-19 по регионам.

Теперь на карте можно будет выбрать любой регион и посмотреть все данные по нему.

Уровень коллективного иммунитета в РФ на сегодняшний день оценивается в 45%. Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина высказала мнение, что число привитых в стране может вырасти, если везде рассказывать об опасности данной инфекции.

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