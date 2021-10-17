РИАМО - 17 окт. Министерство транспорта РФ и МВД предложили изменить ПДД, внеся в них запрет на остановку автомобилей на «островках безопасности». Нововведения прописаны в проекте постановления правительства, сообщает РИА Новости.

В документе предлагается указать, что остановка запрещается на островках направляющих и островках безопасности.

В настоящее время с остановками на таких участках борются с помощью установки бетонных блоков и малых архитектурных форм. В противном случае островки могут превратиться в хаотичные парковки. Запрет сделает видимость на дорогах лучше, а движение – безопаснее.

Кроме того, предложение затрагивает вопрос введения новых дорожных знаков, корректировки существующих и создания разметки диагональных пешеходов.