РИАМО - 17 окт. От станции метро «Краснопресненская» и Белорусского вокзала с 23 октября запустят новые магистральные маршруты до делового центра «Москва-Сити», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Таким образом, до делового центра от Замоскворецкой, Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро станет добираться быстрее и удобнее.

Ранее это можно было сделать только с пересадкой. В настоящее время ожидания транспорта сократится в 2 раза.

На территории центрального и южных округов в ноябре заработают 38 новых наземных магистральных маршрутов и обновят около 200. Таким образом, время в пути сократится на 30‒40%. ​