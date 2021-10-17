РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Подольские спортсмены успешно выступили на соревнованиях по лыжероллерам свободным стилем «Готовимся к зиме», сообщается на странице СШОР по лыжным гонкам в Подольске «sdiushorpo_lg» в соцсети Instagram.

В Обнинске 16 октября прошли открытые соревнования по лыжероллерам свободным стилем «Готовимся к зиме». На них успешно выступили спортсмены спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска.

Девушки младшего возраста, — Полина Будкина, Виктория Ершова, Софья Макарова, — заняли весь пьедестал на дистанции 2,5 километров. Старшие юноши — Арсений Власов, Вячеслав Мамичев, Натик Зейналов, — также не оставили никому шансов занять призовое место на дистанции 15 километров.

Егор Деменков и Константин Асташкин завоевали серебряную и бронзовую медали среди юношей младшего возраста на дистанции 2,5 километров. У Ирины Головатюк серебро на 10 километров на трассе среди девушек старшей возрастной группы.

Мария Алексеева и Вероника Тарасова заняли 2 и 3 места на дистанции 5 километров среди девушек среднего возраста.