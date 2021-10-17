РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Подольские спортсмены получили две медали на турнире по кекусинкай-каратэ в Москве, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве 16 октября состоялся региональный турнир по кекусинкай-каратэ «Кубок Столицы». В нем приняли участие 230 спортсменов из Тюменской, Липецкой, Курской, Московской областей и Москвы. От секции каратэ ФСК «Заречье» Подольска в турнире участвовали 4 спортсмена, и двое заняли призовые места.

Так, первое место занял Иван Дубовой. Он все 3 своих победных боя выиграл досрочно. Третье место заняла Яна Родичева. Несмотря на проигрыш в полуфинале, она сумела собраться и в бою за третье место выиграть в дополнительное время у соперницы из Курска.

Спортсменов поздравили с достойным результатом и пожелали дальнейших побед.