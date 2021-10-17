РИАМО - 17 окт. Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова в бое-реванше, бой закончился техническим нокаутом в 3 раунде, сообщает «Чемпионат».

По прогнозам экспертов, Минеев должен был проиграть. Однако он одержал свою 16-ю победу. Также в его активе — 1 поражение и 1 ничья.

Исмаилов проигрывал трижды. Помимо этого, у него 17 побед и 1 ничья.

Бойцы встречались в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena.

Ранее они дрались 3 года назад, в октябре 2018 года. В прошлый раз поединок закончился ничьей.