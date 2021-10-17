РИАМО - 17 окт. В столице и Московской области ожидается потепление до плюс 14-15 градусов с 21 октября, но до этого, с 19 по 20 октября, температура воздуха будет низкой, сообщает ТАСС.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, похолодание 19 октября будет недолгим.

«Дневные температуры будут в диапазоне 2-7 градусов по области, по Москве - около 5-6 градусов», - сказал он.

Коме того, 19 и 20 октября в регионе может пройти первый снег. Он сразу растает. В четверг начнет ощутимо теплеть.

«Температура повысится до 9-14 градусов, а в пятницу - даже до 10-15 градусов. Это будет действительно очень теплая погода», - пояснил Вильфанд.

Ранее синоптики говорили о том, что за потеплением последует волна холода. Похолодание в регионе прогнозируется с 24 октября.

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