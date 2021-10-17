РИАМО - 17 окт. Специалисты заканчивают возведение последней опору нового моста через старое русло Москвы-реки на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ». Длина моста составит свыше 600 метров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уже завершено возведение 8 из 9 опор моста, ведется строительство подпорных стен, стапеля для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролета, стапель собран на 65%», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Мост соединит набережную Марка Шагала с Проектируемым проездом №4062, что улучшит транспортную доступность промышленной зоны.

Генеральный директор компании — генерального подрядчика по строительству объекта АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заметил, что мост будет состоять из пролетных строений двух типов: железобетонные разместятся со стороны берегов, а металлические — над водной гладью.

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