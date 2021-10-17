РИАМО - 17 окт. В нежилом здании в поселке Октябрьский округа Люберцы произошел пожар. Спасателям удалось оперативно его потушить, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Прибывшие на место подразделения зафиксировали горение лифтовой шахты и кровли. В 05:15 – был объявлен ранг пожара 1 БИС.

До того, как его удалось локализовать, огонь распространился на площади 400 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет, в здании никого не было. ​