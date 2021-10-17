РИАМО - 17 окт. В столице существует много возможностей для развития творческого потенциала детей, в городских школах искусств занимаются порядка 100 тыс. ребят, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

В мегаполисе действует одна из крупнейших систем допобразования в мире, в которою включены 139 школ искусств. В них дети изучают музыку, хореографию, изобразительное и театральное искусство. Это стало возможным благодаря проекту поддержки творческого образования «Искусство — детям».

«Самое популярное направление в городских школах искусств — музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества «Искусство — детям» ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что не менее важная задача, стоящая перед городскими властями, - оснащение школ современным оборудованием и новыми музыкальными инструментами.

В школах искусств юные москвичи могут научиться играть на редких инструментах, например, на фаготе или блокфлейте. В 28 школах можно освоить игру на органе, а еще в 16 есть клавесины.

Самым талантливым юным музыкантам город оказывает дополнительную поддержку. Можно получить гранты мэра столицы в сфере культуры и искусства, их вручают в 19 номинациях.

Проект «Искусство — детям» стартовал в мегаполисе в 2018 году. За первые два года в столице провели комплексный текущий ремонт 130 объектов и капремонт 26 зданий. Коме того, для школ искусств приобрели порядка 12,5 тыс. музыкальных инструментов, 37,3 тыс. комплектов мебели, свыше 6,5 тыс. единиц музыкальной аппаратуры.