РИАМО - 17 окт. В результате ДТП, которое произошло в субботу в деревне Псарево округа Ступино, пострадало 6 человек, двое из них погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о дорожной аварии поступило оперативному дежурному в 19:45. На место выехали оперативные службы.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости.

Водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.