РИАМО - 17 окт. В современных российских семьях отцы общаются со своими детьми порядка 40-60 минут в день, сообщил РИАМО социолог Роман Кузнецов.

«В семье отцы сейчас примерно 40 минут или час общаются со своими детьми, все остальное забирают социальные институты в виде школы, детского сада, специальных занятий, интернета, компьютера», – сказал Кузнецов.

Он добавил, что такая ситуация связана с социальным развитием общества.

«Семья значительно теряет в современном обществе свои базовые функции. <…> Современная семья – это набор связей не всегда тесных и плотных», – пояснил социолог.

В пример Кузнецов поставил отцов из Чечни.

«Они соблюдают традиции, они живут более ранним укладом отношений, чем современное общество Москвы», – сказал эксперт.

В воскресенье Россия впервые официально отмечает День отца. Указ о назначении праздника ранее подписал президент РФ Владимир Путин. День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.