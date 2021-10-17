РИАМО - 17 окт. В нежилом здании на территории военной части в поселке Ларцевы поляны в Коломне произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели увидели огонь на половине кровли строения, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 11:48. От огня пострадала площадь 200 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 12:52, а полностью ликвидировать его последствия - к 16:29.

Погибших и пострадавших нет. Всего для тушения пожара было привлечено 45 человек и 14 единиц техники. ​