РИАМО - 17 окт. В России увеличивается средний возраст, когда мужчина впервые становится отцом. В Москве он достиг 28-30 лет, сообщил РИАМО социолог Роман Кузнецов.

«Средний возраст отцов в России увеличивается. В Москве он уже приближается к европейскому - в 28 или 30 лет становятся отцами. В наших кавказских республиках этот возраст немного ниже, но в целом идет тенденция на увеличение возраста», – сказал Кузнецов.

Он также отметил, что в российском медийном пространстве не сформирован образ современного отца.

«Портрет современного отца – в России он не создан. У нас создан больше образ защитника, еще какой-нибудь другой функции», – считает Кузнецов.

В воскресенье Россия впервые официально отмечает День отца. Указ о назначении праздника ранее подписал президент РФ Владимир Путин. День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.