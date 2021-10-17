РИАМО - 17 окт. В Москве и Подмосковье в воскресенье прогнозируется пасмурная погода и небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 6-11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В дневное время воздух в Москве прогреется максимум до 8-10 градусов тепла, а в Подмосковье - до 6-11 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5-10 м/сек.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба, но будет неустойчивым. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Ранее синоптики сообщили, что в конце следующей недели ожидается непродолжительное потепление. А с 24 октября в регион придет существенное похолодание.