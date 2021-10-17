РИАМО - 17 окт. В воскресенье Россия впервые официально отмечает День отца. Этот праздничный день был назначен президентом только две недели назад, тогда как День матери существует в стране с 1998 года. О том, как правильно провести новый праздник, чтобы он стал хорошей семейной традицией, в беседе с РИАМО рассказала врач-психотерапевт, нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Новый семейный праздник - это лишний повод для всех нас вспомнить, что воспитание ребенка - это работа родителей в тандеме, где важны и мама, и папа. Именно в семье человек становится личностью, именно родные, близкое окружение формируют мировоззрение ребенка, его интересы и даже психическое здоровье на годы вперед. Поэтому праздник для пап нужно сделать еще одной ступенькой на пути к крепкой семье и благополучию ребенка», - сказала Панова.

По словам психотерапевта, отмечать День отца нужно всей семьей - с мамой, папой, бабушками, дедушками. Если в семье нет папы, то праздник можно посвятить другому близкому из числа мужчин - дяде, дедушке.

«Пусть папа или другой мужчина станет «двигателем» праздничного дня. Например, устроит для домочадцев спортивные выходные. Можно позвать всех поиграть в игры на воздухе или дома, пойти на матч и поболеть за любимую команду - это не только подарит яркие эмоции, но и поспособствует тесному общению внутри семьи», - отметила Панова.

Папы, чья деятельность связана с армией или силовыми структурами, могут поведать о своей нелегкой службе, а также привести детей в военно-исторический музей или на тематические выставки.

«Тут важно не перегнуть палку и не напугать ребенка, а так рассказать о себе, чтобы ребенок гордился своим папой, проникся патриотическими чувствами», - уточнила психотерапевт.

По словам Пановой, в праздник можно выбраться на природу или на дачу, однако взрослым необходимо помнить, что своим поведением они подают пример подрастающему поколению.

«Не секрет, что выезды на природу в России часто сопровождаются алкогольными возлияниями. Однако в День отца лучше исключить употребление спиртного, а вместо этого посвятить время отдыха совместным занятиям и развлечениям, которые оставят приятные воспоминания для всей семьи», - заключила эксперт.