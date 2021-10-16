РИАМО - 16 окт. Футболисты столичных команд «Спартак» и «Динамо» завершили игру в рамках чемпионата России вничью, сообщается на сайте красно-белых.

Игра завершилась со счетом 2:2.

Весь матч «Динамо» вело в счете. В первом тайме забил Иван Ордец. На 60 минуте гол в ворота красно-белых забил Константин Тюкавин.

Футболистам «Спартака» удалось отыграться только в конце встречи. На 87 минуте ворота соперника поразил Георгий Джикия, а следом за ним на 90 минуте - Самюэль Жиго.

В конце первого тайма на поле между игроками «Спартака» и «Динамо» произошла драка из-за жесткой игры в отношении красно-белых. Судьи показали 4 желтых карточки.