РИАМО - 16 окт. Несколько дней иностранцы обсуждают в Twitter российскую примету наступать на ногу другому человеку «в ответ», они находят ее пугающей, сообщает «МИР 24».

Пользователи соцсети в аккаунте, где люди делятся необычными фактами, гадают, зачем так делают россияне.

Некоторые предположили, что это слишком жестоко. Другие, наоборот, считают, что данная примета не так уж и плоха, и в ней есть смысл. А кто-то сообщил, что подобная примет есть еще и в Румынии.

Но никто из участников группы не написал настоящий смысл данной российской традиции – что это нужно, чтобы не поссориться с другим человеком.