РИАМО - 16 окт. Жители столичных микрорайонов часто обращаются с просьбой сделать особую спортивную площадку, власти города идут им навстречу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Например, на Шоссейной улице в Печатниках установили многофункциональную площадку с атлетической беседкой. Теперь жители могут заниматься на силовых тренажерах в любое время года», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в Зеленограде жители очень любят регби. Там в каждом районе есть своя команда. В ЗелАО появился первоклассный стадион с раздевалками, душевыми и хорошим освещением.

«В районе Фили-Давыдково открыли теннисный корт, в спортивном парке Десеновское в ТиНАО - площадку для игры в городки, полосу препятствий и памп-трек», - добавил Собянин.

По его словам, в московском районе Аэропорт создали ринг для панна-футбола, а в Строгине сделали 2 площадки со столами для игры в текбол.

Все эти спортобъекты работают на бесплатной основе.