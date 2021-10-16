РИАМО - 16 окт. Директор национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский Минздрав может выдать временное разрешение на использование вакцины от Covid-19 для детей в ближайшее время. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Детская вакцина прошла первую и вторую стадии (испытаний - ред.). Пакет документов для разрешительных процедур, на основании которых препарат может быть зарегистрирован, некоторое время тому назад подан в Минздрав», - добавил Гинцбург.

Он уточнил, что временное разрешение на использование вакцины специалисты планируют получить с одновременным проведением третьей фазы испытаний.

Специалист подчеркнул, что детский препарат показал себя очень хорошо. Это вакцина «Спутник V», но она разведена в 5 раз.

От вакцины отмечались побочные эффекты в виде температуры до 37,2–37,4 градуса. Но привитые данным препаратом дети продемонстрировали большую иммуногенность по сравнению со взрослым населением, пояснил Гинцбург.

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