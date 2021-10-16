РИАМО - 16 окт. Российская съемочная группа фильма «Вызов» вернется на Землю с МКС на минуту раньше запланированного срока, сообщает kp.ru.

Как уточнили в госкорпорации «Роскосмос», аппарат со съемочной группой приземлится в 148 км юго-восточнее от города Жезказган. Посадка запланирована на 17 октября.

5 октября кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на МКС для проведения съемок фильма.

Художественный фильм «Вызов» станет первой кинокартиной в истории, которая снята в космосе.

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что для съемочной группы возвращение на Землю будет физически тяжелее, чем полет в космос, так как в ходе посадки экстремальнее ощущается внешняя среда.