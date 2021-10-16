РИАМО - 16 окт. В Подмосковье и Москве с 11 часов до 21 часа 17 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Тамбовской, Курской и Брянской областей ЦФО.

В регионе 17 октября прогнозируется облачная погода, в Подмосковье местами небольшой дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Температура ночью будет плюс 3-5 градусов, днем – плюс 8-10 градусов.

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