РИАМО - 16 окт. Во время столичного дерби между «Спартаком» и «Динамо» на стадионе «Открытие Банк Арена» футболисты устроили драку, сообщает Газета.ru.

Потасовка произошла в конце первого тайма из-за того, что игрок «Динамо» Арсен Захарян совершил грубый подкат под игрока «Спартака» Максимилиана Кофрие. Защитник красно-белых Самюэль Жиго заступился за одноклубника, а Вячеслав Грулев начал защищать Арсена Захаряна. Потом к драке на поле подключились игроки со скамейки запасных.

Арсен Захарян, Вячеслав Грулев, Георгий Джикия и Самюэль Жиго получили по желтой карточке от судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым.

После первого тайма бело-голубые ведут в счете 1:0. Единственный гол в ворота соперника забил Иван Ордец.