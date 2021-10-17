РИАМО - 17 окт. Россияне 17 октября отмечают несколько праздников, среди них День отца, День работников пищевой промышленности, День участкового терапевта и День работников дорожного хозяйства.

День отца

Впервые 17 октября в России отмечают новый праздник – День отца. Указ о его праздновании подписал в этом году президент РФ. Ежегодно его будут праздновать в третье воскресенье октября.

В 2021 году День отца выпадает на 17 октября. Праздник появился в стране, чтобы укрепить институт семьи, а также повысить значимость отцов в воспитании детей.

День работников пищевой промышленности

Этот праздник также отмечается в третье воскресенье октября. Его празднуют в России и некоторых странах, которые ранее входили в СССР. Это профессиональный праздник пекарей, поваров, логистов, технологов и иных специалистов данной сферы.

День участкового терапевта

Этот праздник не имеет официального статуса, но ежегодно отмечается в РФ. Это день врачей, которые приходят на вызов на дом и первыми осматривают пациента, определяют заболевание и принимают решение о лечении или отправляют заболевшего к доктору-специалисту.

День работников дорожного хозяйства

Его отмечают в России с 1996 года. Сначала он назвался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался в конце октября.

Это профессиональный праздник всех тех, кто строит дороги и мосты, а также обеспечивает содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства.​