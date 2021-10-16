РИАМО - 16 окт. Один из крупнейших хлебозаводов Подмосковья «Серпуховхлеб» отказалось от услуг транспортной компании «Мосавтобаза» из-за повышения тарифов на 21%, все обязательства предприятие перед перевозчиком выполнит. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Одной из главных составляющих успеха хлебозавода является отлаженная система доставки продукции.

Повышение тарифов на 21% руководство «Серпуховхлеб» посчитало неприемлемым, так как порядка 30% от стоимости продукции составляют расходы на транспортировку.

«О ситуации с задержками заработной платы работникам ООО «Мосавтобаза» руководству АО «Серпуховхлеб» ничего не известно. Данный вопрос находится не в нашей компетенции, так как данное автотранспортное предприятие является отдельным юридическим лицом», - сказал управляющий директор АО «Серпуховхлеб» Владимир Чирков.

Он подчеркнул, что на основании договоров готовую продукцию хлебозавода доставляют до точек продаж 9 коммерческих организаций, они выполняют все необходимые задачи.

«Все финансовые обязательства хлебозавода перед ООО «Мосавтобаза» за оказанные услуги будут выполнены в срок и в полном объеме, - заключил Чирков.