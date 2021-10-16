РИАМО - 16 окт. Вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев считает, что при наличии средств квартиру нужно покупать до конца этого года, так как ставка по ипотеке и сумма первоначального взноса могут вырасти. Об этом сообщает Nation News.

Он отметил, что покупать квартиру следует в том случае, если недвижимость нужна для использования, и у человека есть деньги.

Альтернативой покупки квартиры, по мнению эксперта, может стать долгосрочная аренда жилья. Апрелев уверен, что молодым людям без семьи лучше отдать предпочтение именно съему квартиры.

«Чтобы сэкономить на покупке жилья, нужно мониторить объекты постоянно», - отметил эксперт.

Он добавил, что если денег на покупку квартиры не хватает, то можно рассматривать строящееся жилье в районе будущей станции метро, которую планируют открыть через пару лет.

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