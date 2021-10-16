РИАМО - 16 окт. Самоходный пассажирский трап столкнулся с переходной галереей телетрапа терминала D столичного аэропорта Шереметьево, сообщили РИАМО в пресс-службе воздушной гавани.

«Сегодня при движении пассажирского самоходного трапа по установленному маршруту спецавтотранспорта произошло столкновение верхней части лестничного пролета трапа с переходной галереей», — сказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате инцидента нет.

На функционировании воздушной гавани данное событие никак не сказалось. Работы продолжились в штатном режиме.