РИАМО - 16 окт. Министерство образования Подмосковья начало проверку после отравления детей в клинской школе, специалисты выясняют причины случившегося, сообщает пресс-служба министерства.
20 детей пожаловались на плохое самочувствие. Симптомы недомогания схожи с отравлением.
Ситуация в школе взята министерством образования региона на особый контроль.
Предполагается, что у детей ротавирусная инфекция. Специалисты устанавливают точную причину произошедшего. Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова пожелала ребятам скорейшего выздоровления.
Ранее глава городского округа Клин Алена Сокольская взяла ситуацию с отравлением детей под личный контроль.
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