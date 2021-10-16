РИАМО - 16 окт. Состояние учеников школы в подмосковном Клину оценивается как удовлетворительное, 7 детей госпитализированы, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«В Клинскую и Солнечногорскую областные больницы поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. 7 детей были госпитализированы в Солнечногорскую областную больницу, на данный момент они находятся в удовлетворительном состоянии», - сказали в пресс-службе.

Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении медицинских специалистов Клинской областной больницы. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее глава городского округа Клин Алена Сокольская взяла ситуацию с отравлением детей под личный контроль.