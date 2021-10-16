РИАМО - 16 окт. В России планируется проработать вопрос борьбы с бедностью граждан, им займутся Госдума и правительство страны, сообщает РИА Новости.

«Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», - отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нижняя палата российского парламента принялась за обсуждения бюджета страны на 2022-2024 годы.

По его словам, вопросы борьбы с бедностью в РФ должны решаться в рамках бюджетных полномочий и страны, и регионов.

«Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», - добавил Володин.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что низкие доходы россиян являются главным врагом страны.

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