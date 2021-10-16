РИАМО - 16 окт. Свидетельницу конфликта с приезжими на Таганско-Краснопресненской линии метро могут наказать за мат, сообщает Nation News.

12 октября в поезде метро между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» произошел конфликт между несколькими приезжими, пристававшими к девушке, и другими пассажирами. Неравнодушные граждане высадили дебоширов из вагона. Одной из свидетельниц ссоры и стала москвичка.

Стало известно, что женщину могут привлечь к административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте.

Сама участница перепалки отрицает это обвинение и подчеркивает, что не использовала в своей речи мат. Более того, она утверждает, что слышала в свой адрес оскорбления.

Рассмотрение дела в суде назначено на 19 октября.

Ранее суд с учетом позиции прокуратуры заключил под стражу до 15 декабря 3 участников конфликта в вагоне метро, обвиняемых в хулиганстве.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>