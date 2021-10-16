РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В Подольске отремонтировали спортивный зал в СК «Цезарь» поселка Федюково, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации регионального партийного проекта «Старший брат» от «Единой России» член фракции в горсовете, муниципальный куратор партпроекта Алексей Батин принял участие в приемке нового зала после ремонта.

Ремонт зала в СК «Цезарь» в поселке Федюково завершился. Теперь дети будут заниматься в обновленном зале, а турниры выйдут на новый уровень.

«Напомню, что на депутатском приеме именно жители поселка попросили привести зал в соответствующий вид. Вопрос взят на депутатский контроль и решен», - сказал Батин.