РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Солистка Подольской филармонии и педагог эстрадного вокала музыкально-хоровой студии «Радуга» ДК «Октябрь» Тамара Кутидзе на слепом прослушивании в 10-м сезоне проекта «Голос» на Первом канале исполнила песню «Тбилисо» и стала участницей проекта.

Музыку к песне написал Реваз Лагидзе, слова - Петр Грузинский. Композиция была записана для фильма к 1500-летию Тбилиси в 1959 году. Леонид Агутин и Пелагея хотели взять ее в свои команды. Кутидзе выбрала Агутина.

«Мечты сбываются, и сегодня это про меня. Я долго волновалась, хранила этот секрет несколько месяцев… И вот сейчас я могу этого больше не скрывать. Теперь я участница 10 сезона проекта «Голос». Я попала в великолепную команду к Леониду Агутину! Даже не могла об этом мечтать в самом начале своего творческого путешествия!» - написала Кутидзе в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что получает бесконечные слова поддержки из Грузии, разных городов России и благодарна всем за то, что может почувствовать себя счастливой здесь и сейчас.