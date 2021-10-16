РИАМО - 16 окт. Момент столкновения автомобиля с трамваем на Открытом шоссе попал на видео. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На видео видно, как водитель автомобиля грубо нарушил ПДД и пересек сплошную линию разметки, что привело к столкновению.

В аварии никто не пострадал. Задержка движения городского транспорта составила 1,5 часа.

Московский метрополитен выставит претензию виновнику аварии.