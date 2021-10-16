РИАМО - 16 окт. В городском округе Клин 20 школьников пожаловались на плохое самочувствие, симптомы которого схожи с отравлением, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова уточнила, что глава округа Алена Сокольская взяла данную ситуацию под свой личный контроль. Роспотребнадзор и прокуратура организовали проверку.

Она добавила, что, по предварительной версии, у детей ротавирусная инфекция. Чтобы узнать точную причину их плохого самочувствия, следует дождаться выводов контролирующих органов.

«Желаю всем детям скорейшего выздоровления! Главное сейчас - установить причину и не допустить распространения инфекции», - подчеркнула Мишонова.