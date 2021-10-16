РИАМО - 16 окт. Суд с учетом позиции прокуратуры заключил под стражу третьего участника конфликта в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии, обвиняемого в хулиганстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

30-летний обвиняемый арестован до 15 декабря 2021 года. Ранее на такой же срок арестовали двух других фигурантов уголовного дела.

12 октября в поезде метро между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» произошел конфликт между несколькими приезжими, пристававшими к девушке, и другими пассажирами. Неравнодушные граждане высадили дебоширов из вагона.

Во время потасовки мужчины нецензурно выражались, угрожали пассажирам метро и применяли насилие.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>