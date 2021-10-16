РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Футбольный клуб «Десна» оказался лучшим в сезоне 2021 года и завоевал Кубок Подольска, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

15 октября на стадионе «Подолье» в Ерине состоялся финальный матч Кубка Подольска по футболу. В нем встретились команда чемпионов города «Водоканал» и жаждущая реванша «Десна». В упорной борьбе победу со счетом 3:2 одержала «Десна» и выиграла трофей.

Финальный матч стал заключительным в сезоне 2021 года. После него состоялась церемония награждения лучших игроков по итогам сезона. В церемонии приняли участие президент Подольской федерации футбола Юрий Поляков, и. о. председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Вячеслав Назаров, директор МУП «Водоканал» Михаил Семин и директор СК «Подолье» Михаил Федосов.