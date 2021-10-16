РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет материально двум женщинам из Подольска, которые обратились к нему на личный прием, а еще одной пенсионерке окажет помощь в решении вопроса с социальными выплатами.

Очередной личный прием граждан прошел в Общественной приемной Подольского отделения партии «Единая Россия». На прием пришло 5 человек. Максимович с каждым обратившимся провел обстоятельную беседу, выслушал проблемы и на месте постарался решить ряд вопросов. Остальные взял в работу.

«Две жительницы округа оказались в непростой жизненной ситуации и обратились за материальной помощью. В ближайшее время представленные женщинами комплекты документов передадут в управление социальной защиты населения Подольска и денежные средства из депутатского фонда переведут на счет обратившихся», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Еще одна женщина пожаловалась на маленькую пенсию, которую ей начисляют. Это произошло из-за того, что она много лет работала без официального оформления и ее работодатели никаких социальных отчислений в бюджет не производили. Максимович объяснил, что все дополнительные социальные выплаты производятся только на основании заявлений. Рассказал, куда с данным вопросом ей необходимо обратиться, и договорился, что в ближайший понедельник у нее примут соответствующее заявление.

Очередной прием граждан парламентарий проведет 1 ноября в здании администрации округа на улице Кирова, 4. Записаться на прием можно по телефонам: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94.