РИАМО - 16 окт. Во второй половине следующей недели в Подмосковье и столице прогнозируется теплая погода, это будет последний осенний всплеск тепла, сообщается на сайте «Метеовести».
Температура может повыситься до плюс 8-13 градусов.
За потеплением последует волна холода. Похолодание в регионе прогнозируется с 24 октября.
Коме того, 19 и 20 октября в регионе может пройти первый снег. Он сразу растает.
Еще жителей региона ожидают скачки атмосферного давления. К середине недели оно поднимется до 752 мм рт. ст., а затем упадет до 733 мм рт. ст.
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