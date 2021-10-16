РИАМО - 16 окт. Во второй половине следующей недели в Подмосковье и столице прогнозируется теплая погода, это будет последний осенний всплеск тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура может повыситься до плюс 8-13 градусов.

За потеплением последует волна холода. Похолодание в регионе прогнозируется с 24 октября.

Коме того, 19 и 20 октября в регионе может пройти первый снег. Он сразу растает.

Еще жителей региона ожидают скачки атмосферного давления. К середине недели оно поднимется до 752 мм рт. ст., а затем упадет до 733 мм рт. ст.

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