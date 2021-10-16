РИАМО - 16 окт. В субботу состоится бой-реванш между российскими бойцами ММА Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, он начнется в 23:00 по московскому времени, сообщает «Чемпионат».

Встреча пройдет в рамках турнира AMC Fight Nights 104 в Сочи на WoW Arena.

Ранее бойцы встречались 3 года назад, в октябре 2018 года. В прошлый раз поединок закончился ничьей.

31-летний Минеев имеет в своем активе 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов победил в 17 боях, проиграл в 2, еще 1 завершил вничью.

При этом бойцы враждуют между собой на протяжении нескольких лет. Минеев и Исмаилов несколько раз дрались между собой вне октагона, а также постоянно оскорбляют друг друга.