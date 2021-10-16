РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В микрорайоне Кузнечики Подольска высадили более 20 саженцев яблони в ходе акции «Посади дерево», сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

В субботу по приглашанию гипермаркета «Леруа Мерлен» Мухамеджанов принял участие в акции «Посади дерево».

Акция прошла в микрорайоне Кузнечики около школы №34. В ней приняли участие школьники и родители, учителя и волонтеры, общественники и депутаты. Благодаря совместным усилиям посадили более 20 саженцев яблони.