РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с членом Общественного совета при УМВД Юрием Ядыкиным, уполномоченной по правам человека и представителями администрации округа провели беседу о мерах безопасности с участниками Всероссийского общества слепых и поздравили их с Международным днем белой трости, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили участникам мероприятия о необходимости соблюдения ПДД и более внимательном отношении к пересечению проезжей части, особенно в темное время суток в связи с плохой видимостью на дороге. Членам Всероссийского общества слепых подарили специальные световозвращающие браслеты, чтобы они были заметнее на дороге. Полицейские рассказали о возможности использования белой трости.

Также участникам встречи напомнили о возможных мошенничествах с применением IT-технологий. Стражи правопорядка предостерегли от предоставления персональных данных третьим лицам.

В завершение мероприятия перед гостями выступил артист филармонии Подольска с музыкальными композициями.