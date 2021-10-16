РИАМО - 16 окт. Столичный суд с учетом позиции прокуратуры принял решение о заключении под стражу 36-летнего и 27-летнего мужчин, которых обвиняют в хулиганстве в вагоне метро на Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Их арестовали до 15 декабря этого года.

12 октября в поезде метрополитена между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» случился конфликт между несколькими приезжими и другими пассажирами.

Мужчины нецензурно выражались, угрожали пассажирам метро и применяли насилие. Их высадили из поезда неравнодушные граждане.

Видео инцидента с участием приезжих в метро>>