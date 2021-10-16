РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 окт. В Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск Подольска завершили модернизацию электроснабжения, это поможет стабилизировать работу фонарей, сообщили в администрации парка.

«В отличие от старой схемы, когда 2 группы фонарей парка получали электричество от разных источников, после ремонта и модернизации электроснабжения они стали единым комплексом освещения парка», - сказал директор парка Вильдан Гайфутдинов.

Благодаря модернизации прекратятся временные отключения фонарей из-за перегрузки электросетей.