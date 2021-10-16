РИАМО - 16 окт. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал один из 4-х пунктов складирования снега на территории муниципалитета – на улице Зеленой в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместимость площадки составляет более 100 тыс. куб. м снега. Также глава муниципалитета провел встречу с коллективом МБУ «Одинцовское городское хозяйство» и проверил готовность спецтехники к борьбе с осадками. Перед зимой предприятие нарастило мощности, увеличив количество уборочной техники до 63 единиц, а также расширило штат – с 240 до 340 человек.

«Проверили готовность нашей техники – это, прежде всего, силы нашего МБУ и 2 подрядчиков, которые работают в Одинцове. Техника готова, все уже переоборудовано под зиму. В ближайшие несколько дней мы ожидаем первые заморозки и, возможно, техника уже выйдет на уборку снега», – сообщил Иванов.

По его словам, также в округе берут технику в аренду на весь зимний период у строительных компаний, которым она не нужна в холодное время года.

«Это, в основном, самосвалы, которые будут вывозить снег на наши 4 площадки для складирования. Сегодня посмотрели одну из них, в Одинцове. Объект полностью соответствует стандартам и нормативам – есть асфальтовое покрытие, ливневка, установлена нефтеловушка, работают очистные сооружения», – добавил глава округа.

Он отметил, что в МБУ «Одинцовское городское хозяйство» уже заготовили требуемые объемы песчано-соляной смеси для борьбы с наледью – порядка 1 тыс. тонн.

Иванов также подчеркнул, что особое внимание зимой необходимо уделить уборке снега на дворовых территориях.

«По отдельным территориям пока остается проблема с запаркованностью. Крупные микрорайоны невозможно убрать с ходу – заехал на тракторе или «Бобкете» и все вычистил. Припаркованные авто не позволяют это сделать», – пояснил руководитель муниципалитета.

Он уточнил, что осуществить полноценную уборку можно только в дневное время, когда автолюбители уезжают на работу.

«Учитывая эту специфику нам нужно в дневной период мобилизовать максимальное количество техники и сил. Для решения задачи берем дополнительные средства механизации», – резюмировал Иванов.

Этой зимой в Одинцовском округе порядок на дворовых территориях и общественных площадках будут обеспечивать 1439 уборщиков и дворников. Кроме того, в работах суммарно задействуют 268 единиц техники. В зону ответственности управляющих компаний, подрядных организаций, МКУ и МБУ в общей сложности входят 433 двора, 785 детских игровых площадок и 1491 тротуар.