РИАМО - 16 окт. С субботы на Белорусском направлении Московской железной дороги началось тестирование оплаты проезда банковскими картами у кассиров-контролеров Центральной ППК, сообщает пресс-служба компании.

Всех кассиров-контролеров данного направления оснастили новыми терминалами, предназначенными для приема безналичной оплаты. Билет в вагонах поездов также можно оформить при помощи телефона с использованием Apple Pay, Google Pay и других платежных сервисов.

«Совместно с банком-эквайером мы провели масштабную работу, чтобы выбрать наилучшее решение с учетом особенностей нашей инфраструктуры. Одной из важнейших задач было обеспечить стабильный сервис на всем маршруте следования. С сегодняшнего дня мы запускаем тестирование услуги на Белорусском направлении», – отметил исполнительный директор ЦППК Иван Конев.

Он добавил, что в будущем такая возможность оплаты проезда появится и на других направлениях.

Если пассажир начинает поездку от станции, где отсутствует или на момент отправления поезда закрыта билетная касса, то дополнительных сборов за оформление билета в поезде не предусмотрено. Стоимость билета и правила оформления не различаются в зависимости от способа оплаты.